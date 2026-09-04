Era arrivato a ottobre scorso, ma ha già abbandonato le redini. A Cabras si è dimesso il comandante della polizia locale, Lucio Formisano, 61 anni, originario della Campania. Era arrivato nel paese lagunare dieci mesi fa, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di vice comandante a Bonorva. «Si è dimesso per motivi personali – spiega il sindaco Andrea Abis – Cabras è un paese difficile, impegnativo. C'è una mole di lavoro da portare avanti non indifferente. Soprattutto in estate, sia per la presenza dei turisti lungo la costa, sia per i tanti eventi che si organizzano da giugno a settembre tutti i giorni». I vigili non sono rimasti senza una guida. Il sindaco ha affidato l'incarico in via provvisoria a Barbara Poddi, che aveva già ricoperto lo stesso ruolo anni fa. «Ha iniziato nel periodo più difficile – spiega Abis – tra la corsa degli Scalzi e il festival della bottarga, senza dimenticare i tanti vacanzieri ancora presenti». Poddi resterà al comando fino a fine anno.

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