Il Comune di Baressa, in forma associata con Sini, Baradili e Gonnosnò ha avviato i termini per la presentazione delle adesioni al ciclo di cure termali giornaliere riservate ai cittadini che ne necessitano.

Il periodo presunto di svolgimento dovrebbe essere nei pomeriggi dal 2 al 14 novembre. Per usufruire del servizio sarà necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere l’impegnativa per il ciclo di cura termale indicato per la propria patologia e compilare il modulo presente nei siti istituzionali degli enti e negli uffici comunali e consegnarlo entro il 10 settembre.

La consegna può essere a mano o all'indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it.

Il Comune predisporrà un servizio di trasporto tramite autobus a noleggio per la durata dell’intero ciclo (12 giorni).

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