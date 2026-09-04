Simala e Villa Verde, nuovi orari di apertura per le biblioteche comunaliEcco quali sono
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Con l’avvento del mese di settembre, cambiano gli orari delle Biblioteche comunali di Simala e Villa Verde.
A Simala, la struttura sarà fruibile all’utenza nelle giornate di martedì (dalle 9.30 alle 13.30) e di venerdì (dalle 15 alle 19). Negli spazi della biblioteca le persone potranno studiare e usufruire di una postazione con il PC, leggere, partecipare ai laboratori e ai gruppi di lettura, prendere in prestito libri e DVD.
A Villa Verde, invece, la Biblioteca “Antoni Cuccu”, sarà aperta tre giorni la settimana. La mattina nella giornata di giovedì (dalle 9 alle 13), mentre il martedì e il venerdì di pomeriggio (dalle 15.30 alle 19.30).