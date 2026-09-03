Cambio in vista al vertice del comando provinciale dei Carabinieri di Oristano. Dopo tre anni il colonnello Steven Chenet lascerà l’incarico per assumere quello Capo ufficio O.A.I.O. della seconda Brigata mobile di Livorno.

Un incarico importante che arriva dopo tre anni nella città che, le statistiche, continuano a definire la più sicura d’Italia. Un risultato ottenuto grazie all’impegno delle forze dell’ordine come ha ricordato anche il colonnello Chenet che si è detto soddisfatto dell’esperienza oristanese.

In particolare ha ricordato le numerose operazioni di contrasto alle truffe agli anziani «diversi gli arresti per le cosiddette truffe del finto carabiniere o avvocato e i tentativi di estorsione». Ancore le numerose operazioni antidroga e gli interventi per il codice rosso. Il comandante ha elogiato tutti i carabinieri, dalla radiomobile ai vari nuclei investigativi fino a tutti i militari delle stazioni, presenza fondamentale sul territorio.

Dalla settimana prossima la guida del Comando passerà al tenente colonnello Raffaele Cirillo.

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