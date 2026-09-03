Oristano, lotta al virus West Nile: lunedì disinfestazione al RimedioLe operazioni per tutelare fedeli e pellegrini in visita al santuario
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La lotta alle zanzare non si ferma, soprattutto in un territorio che quest’estate ha pagato un prezzo pesante alla West Nile. È in programma un nuovo trattamento adulticida a Oristano: la Provincia, su richiesta del Comune, interverrà lunedì 7 settembre dalle 3 del mattino sul ponte Tirso e nell’area del Rimedio, negli spazi attorno alla Basilica. La scelta della zona è legata alle celebrazioni della Madonna del Rimedio, già iniziate con le novene e accompagnate ogni giorno dall’arrivo di numerosi pellegrini, molti dei quali raggiungono il santuario a piedi.
Durante il trattamento sarà necessario tenere chiuse porte e finestre, mettere al riparo gli animali domestici, coprire o svuotare ciotole e abbeveratoi e non lasciare biancheria stesa all’aperto. Frutta e verdura eventualmente esposte dovranno essere lavate accuratamente prima del consumo.
La disinfestazione si inserisce nelle attività di prevenzione legate alla presenza del virus West Nile, trasmesso dalle zanzare. E Oristano arriva a questo nuovo intervento dopo un’estate particolarmente pesante sul fronte dei contagi. Nel'ultimo resoconto sanitario del erano 25 i casi umani registrati nella provincia, con due decessi. Un bilancio che mantiene alta l’attenzione sul controllo dei vettori e rende ancora più importante intervenire nelle aree dove, in questi giorni, si concentra un forte afflusso di persone.