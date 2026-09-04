Una nuova Jobette è pronta all’uso da parte dei piccoli utenti che vorranno fare un bagno ristoratore nel mare cristallino della spiaggia di Mari Ermi.

La sedia è stata donata da Abbi Group, nell’ambito del progetto “Spiagge per Tutti – Inclusione e Accessibilità a Misura di Bambino”.

Il progetto, avviato lo scorso anno dall’azienda, ha l’obiettivo di rendere il mare sempre più accessibile ai bambini con disabilità motorie e alle loro famiglie, attraverso la donazione di Jobbette, speciali carrozzine da mare galleggianti progettate per consentire anche ai più piccoli con difficoltà motorie di vivere pienamente l’esperienza della spiaggia e del bagno in mare, in condizioni di maggiore sicurezza e autonomia.

Le donazioni sono promosse in collaborazione con Simona Buono, partner del progetto impegnata da oltre quindici anni in attività di sicurezza, prevenzione e formazione salvavita, e con il coinvolgimento delle insegne del Gruppo CRAI, Despar e Tuttigiorni.

«Questa amministrazione coglie con gratitudine la donazione, si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge al progetto di accessibilità avviato da anni nelle spiagge del litorale cabrarese. Crediamo che la collaborazione tra gli Enti e i privati sia un elemento fondamentale per assicurare che servizi come questo possano essere ancora più efficaci e perdurare nel tempo. La nuova sedia è da oggi fruibile da parte delle famiglie che ne avranno necessità», dichiara l’assessora Laura Celletti.

«Dopo le prime donazioni effettuate nel 2025, Abbi Group continua il proprio percorso di inclusione portando nuove Jobbette in diverse località balneari della Sardegna. Le consegne previste nel 2026 rappresentano la prosecuzione di un impegno concreto che vede la collaborazione tra impresa, istituzioni e realtà del territorio per favorire una fruizione del mare senza barriere», afferma Valentina Siddi, referente Marketing per Abbi group. Il litorale di Cabras dispone di quattro aree dedicate all’accessibilità di chi ha problemi di deambulazione: due si trovano a San Giovanni di Sinis, una a Funtana Meiga e una a Mari Ermi.

Le aree sono attrezzate con stalli auto dedicati, lunghe passerelle, sedie JOB, ombrelloni, bagno disabili e apposita cartellonistica. Anche in località Mare Morto è attiva un’area dedicata all’accesso disabili, il sollevatore a bandiera utilizzato per l’accesso alle imbarcazioni davanti al pontile galleggiante dell’Amp.

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