Un anno dopo il trasloco forzato, per 11 classi è arrivato il momento di tornare a casa. Da mercoledì 16 settembre, con la ripresa delle lezioni, gli alunni della scuola primaria del Sacro Cuore ospitati lo scorso anno in via Solferino e via Cairoli dovrebbero rientrare nel plesso di via Amsicora. Non tutti, però: alcune classi resteranno ancora ai Frassinetti, sede della scuola secondaria “Grazia Deledda”.

La riapertura sarà infatti parziale, perché il cantiere resterà attivo ancora per diversi mesi, senza interferire con le attività scolastiche. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima primavera. «Stiamo lavorando per riportare a settembre le classi trasferite e ripristinare anche il servizio mensa – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Simone Prevete –. L’impresa ha lavorato a ritmo serrato fino al 14 agosto ed è tornata in cantiere già il 18, lavorando anche nei fine settimana per recuperare tempo».

La scuola era stata chiusa nel luglio 2025 dopo che, durante i lavori inizialmente previsti su due blocchi dell’edificio, erano emerse ulteriori criticità. La decisione aveva imposto lo spostamento di tutte le 22 classi: 10 ai Frassinetti, 9 in via Solferino e 3 nel plesso di Sa Rodia, in via Cairoli.

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