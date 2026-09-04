Rimane ma si toglie la giacca del partito. Valeria Manca, capogruppo di opposizione di Forza Arborea nel Consiglio comunale di Arborea, comunica le proprie dimissioni da Fratelli d’Italia. «Continuerò a svolgere il mio ruolo di capogruppo di opposizione di Forza Arborea in maniera civica, e responsabile – dice – La mia priorità rimarrà l’interesse dei cittadini: i servizi, l’agricoltura, le attività produttive, la gestione delle risorse pubbliche e un controllo attento e costruttivo sull’operato dell’amministrazione». La scelta di lasciare Fratelli d’Italia non rappresenta quindi un abbandono dell’impegno politico, ma l’inizio di una nuova fase. «Il mio impegno per il territorio prosegue con la stessa passione e determinazione di sempre. Forza Arborea continuerà a portare avanti un’opposizione seria, presente e propositiva, mantenendo aperto il dialogo con tutte le forze politiche e civiche disponibili a lavorare concretamente nell’interesse dei cittadini e del territorio».

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