La pista ciclabile tra Cabras e Torregrande, ancora da realizzare, torna a far parlare di sé. Questa volta è il consigliere di minoranza Antonello Manca a chiedere al Comune di Cabras informazioni dettagliate sul progetto, con un'interrogazione. L'esponente dell'opposizione chiede quali siano le motivazioni tecniche, amministrative e contabili che hanno portato alla bocciatura del progetto presentato dal Comune e alla revoca della concessione, con la conseguente restituzione alla Regione dell'acconto depositato nelle casse comunali. Manca chiede inoltre al sindaco Andrea Abis di riferire in Consiglio se è previsto un incontro con l'amministrazione provinciale per sostenere con forza e in modo unito il rifinanziamento del programma. L'interrogazione segue la richiesta, avanzata pochi giorni fa dal sindaco di Cabras, di un intervento da parte della Provincia per la realizzazione dell'opera, alla luce della recente modifica della norma paesaggistica da parte della Giunta regionale, che vieta qualsiasi intervento a meno di trecento metri dallo stagno, anche in casi essenziali di pubblica utilità e sicurezza. Questo è il motivo per cui il Comune aveva perso il finanziamento anni fa. Inoltre, la Provincia di Oristano, in qualità di ente proprietario della strada, ha recentemente ottenuto dalla Regione ulteriori e importanti risorse finanziarie per la messa in sicurezza della viabilità provinciale.

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