Morgongiori in festa per i 100 anni di Vincenzina GhianiSi tratta della terza centenaria residente in paese
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Un paese in festa, Morgongiori, per la sua centenaria. Nel piccolo centro del Monte Arci, infatti, si sono celebrati i 100 anni di Vincenzina Ghiani. Originaria di Masullas, da più di 70 anni si è trasferita a Morgongiori dopo il matrimonio con Laurino Pia. Dalla loro unione sono nati due figli, che a loro volta le hanno donato 3 nipoti e un pronipote. È stata festeggiata da tutti i parenti, gli amici e ha ricevuto anche la visita del primo cittadino Paolo Pistis, che ha portato i saluti dell’amministrazione e di tutta la comunità, donandole una targa ricordo.
“A Morgongiori – commenta il primo cittadino – abbiamo 3 centenarie residenti. È una grande soddisfazione perché portano un valore aggiunto all’intera comunità che anche nel caso della signora Vincenzina è stata coinvolta nei festeggiamenti”. Le altre due centenarie sono Letizia Pistis, 105 anni, e Evelina Perria, 102 anni.