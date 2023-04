Poter consultare i documenti per eventuali osservazioni ora sarà più semplice. Sono stati pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune di Cabras tutti gli elaborati del Piano di Utilizzo dei Litorale adottato dal Consiglio Comunale lo scorso 4 aprile.

La costa del Sinis dunque si prepara per la prima volta a cambiare veste. Da territorio selvaggio diventerà zona con servizi di ogni genere, quelli che da sempre chiedono i turisti in vacanza.

«Si tratta di un salto in avanti molto importante – ha affermato il sindaco Andrea Abis -, una novità che si attendeva da molto tempo e che finalmente si materializza, almeno come proposta, dando il via al percorso di approvazione, fondamentale per procedere nel prossimo futuro con il rilascio di concessioni demaniali».

Nello specifico il Pul prevede nuove concessioni per punti ristoro con annessi servizi igienici nelle spiagge di Su Crastu Biancu, S’Archeddu e sa Canna, Funtana Meiga e Seu. Cinque strutture più piccole, definite chioschi bar, sono previste a Porto Suedda, a Is Corrighias, a Mare Morto e a Funtana Meiga, dove sorgerà anche una nuova area dedicata al windsurf. I nuovi concessionari di queste strutture dovranno gestire le loro aree di pertinenza nelle quali sono state previste aree per la posa di ombrelloni, sdraio, lettini e servizi di assistenza ai disabili.

«La filosofia è quella di sfruttare lo strumento in termini di sviluppo territoriale in senso ampio - spiega Abis - con un importante aumento dei posti di lavoro e di fatturato locale. Al momento Cabras non presenta carenze nel campo della domanda, bensì dell’offerta dei servizi». Secondo il Comune si stima una crescita dei posti di lavoro maggiore del 60% rispetto a quello attuale. «Il Pul proposto è costruito per una valorizzazione sostenibile del litorale con un incremento dei servizi di accessibilità per tutti – dice l’assessore all’Urbanistica Enrico Giordano -. Abbiamo pianificato una regolamentazione comoda e sicura della sosta degli autoveicoli e l’incremento dei punti con servizi igienici e un ritiro costante dei rifiuti. Abbiamo ritenuto fondamentale intervenire sulla qualità delle strade e incentivare una maggiore fruizione sportiva del litorale e ampliare i servizi per il diporto».

