Paura a Bosa per un incendio divampato nella notte in un’abitazione posta al secondo piano di un condominio.

Le fiamme si sono innescate all’interno di una camera da letto e i vigili del fuoco –giunti sul posto dai distaccamenti di di Macomer e Cuglieri – hanno provveduto a portare in salvo due persone, una delle quali trasportata in ospedale dal 118 per un’intossicazione. Il proprietario è rimasto anche lievemente ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme.

Dopo i soccorsi, gli uomini del 115 hanno domato il rogo, evitando che si propagasse alle altre stanze. La battaglia contro il fuoco è durata diverse ore.

Sul posto anche la polizia e i carabinieri di Macomer.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata