Baratili, il Comune chiude la strada al traffico e i vandali imbrattano le fioriereScritte offensive con le bombolette spray, il vicesindaco: «Strana coincidenza, gesto forse collegato»
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C'è chi pensa che si tratti di un dispetto, un modo per far capire al Comune che la decisione di chiudere quel tratto di strada alle auto non è gradita. A Baratili San Pietro pochi giorni fa, qualcuno ha imbrattato con una bomboletta spray quattro fioriere sistemate in via dello Sport, strada da pochi giorni pedonale e dove si affacciano le scuole primarie e secondarie e l'ingresso della palestra.
I vandali hanno lasciato la loro firma scrivendo frasi poco carine proprio mentre il paese era in festa. Hanno agito sabato sera, quando gli amministratori comunali e molti residenti erano impegnati nella cena di comunità organizzata dall'associazione “Ideando”: una serata per trascorrere qualche ore tutti insieme in allegria, che ha riscosso un grande successo.
Quando è stato segnalato il danno era trascorsa da poco la mezzanotte e la cena si stava concludendo. «Il tratto di strada era aperto al traffico fino a qualche giorno fa – spiega il vicesindaco, Giannantonio Madau – questa coincidenza fa pensare che il gesto sia collegato. Siamo sempre sul campo delle ipotesi,però a me pare un atto di contrarietà rispetto alla chiusura della strada che noi abbiamo trasformato in zona pedonale. Secondo noi non crea alcun disagio».
Sull'accaduto sono in corso le indagini e le telecamere presenti potrebbero servire a risalire all'autore del gesto.