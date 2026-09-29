Diversi incendi sono scoppiati a partire dalla tarda serata di ieri nelle campagne di Macomer, Birori e Sindia.

È stata una notte di super lavoro per i Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, intervenuti per domare le fiamme.

I roghi hanno coinvolto anche due capannoni di rimessaggio del fieno a Macomer, in località Sant’Antonio, e nelle campagne di Sindia.

Sul posto sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro.

(Unioneonline)

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