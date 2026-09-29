i roghi
29 settembre 2026 alle 08:06
Notte di incendi nelle campagne di Macomer, Birori e Sindia: coinvolti anche due capannoniDiversi interventi dei Vigili del fuoco a partire dalla serata di ieri
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Diversi incendi sono scoppiati a partire dalla tarda serata di ieri nelle campagne di Macomer, Birori e Sindia.
È stata una notte di super lavoro per i Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, intervenuti per domare le fiamme.
I roghi hanno coinvolto anche due capannoni di rimessaggio del fieno a Macomer, in località Sant’Antonio, e nelle campagne di Sindia.
Sul posto sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro.
(Unioneonline)
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