Sport e cultura si uniscono. Senza dimenticare la scuola. Il Sinis è stato scelto dalla MaraBadminton Academy per realizzare un video promozionale del badminton outdoor.

Gli atleti della disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo, impegnati nel weekend del 13 e 14 maggio nei playoff del campionato di serie A a squadre, hanno pensato a Tharros come location ideale, con ulteriori scene girate al museo archeologico di Cabras.

L’iniziativa segue quella già realizzata nel 2020 con un video girato a Cagliari che vedeva protagonisti gli atleti della nazionale italiana in ritiro collegiale per due settimane, ed è conseguenza di un accordo di collaborazione siglato tra la Fondazione Mont’e Prama e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna.

Gli atleti questa mattina si sono recati prima all’Istituto comprensivo di Cabras dove hanno incontrato gli studenti per una breve dimostrazione dello sport. Poi hanno proseguito in direzione Tharros per la realizzazione del video per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della Sardegna attraverso i canali specifici del badminton. «La scelta di Tharros, del museo di Cabras e della penisola del Sinis - ha dichiarato Francesco Feliziani, direttore generale dell’Usr Sardegna - è frutto anche dell’interesse dimostrato dalla Fondazione nell’utilizzo dello sport come veicolo di promozione culturale. Anche uno sport meno conosciuto in Italia ma molto diffuso nel resto del mondo, come il badminton, attraverso i suoi atleti provenienti da vari paesi europei ed extraeuropei, si propone di dare il proprio contributo, come già sta facendo a livello sportivo, alla promozione del ricchissimo patrimonio storico, naturalistico, culturale ed archeologico della Sardegna».

