Sono partiti anche nell’Ufficio Postale di Assolo, in via Poste, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane. L’iniziativa è dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Il progetto Polis comprende, inoltre, la completa ristrutturazione dei locali; per l’ufficio di Assolo sono previsti interventi di rinnovamento come la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Per quanto riguarda l’offerta dei servizi, alla riapertura i cittadini di Assolo potranno richiedere a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Assolo la continuità dei servizi attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Usellus, via Eleonora d’Arborea, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Gli interventi previsti ad Assolo, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 15 giorni lavorativi.

