Assolo in festa per la sua ultracentenaria. Infatti, c’è grande fermento nel piccolo borgo della Marmilla, per i 104 anni di Laurina Caria. Un compleanno speciale, circondata dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti.

Nata nel lontano 1921, la signora Caria rappresenta una preziosa memoria vivente del paese e un esempio di forza. Madre di cinque figli, nonna di otto nipoti e bisnonna di otto pronipoti, è ancora oggi incredibilmente attiva: ogni settimana, con pazienza e dedizione, prepara il suo celebre minestrone, impiegando l’intera mattinata per cuocerlo “come una volta”. Nonostante l’età, cammina ancora con le sue gambe e non rinuncia mai a mantenersi in movimento. La sua storia è fatta di piccoli gesti quotidiani, tradizioni e una straordinaria voglia di vivere.

«A nome di tutta la comunità di Assolo – è il messaggio del sindaco Giuseppe Minnei - porgo i più affettuosi auguri alla signora Caria Laurina per il traguardo straordinario dei suoi 104 anni. La sua vita è esempio di forza, amore e dedizione, un patrimonio prezioso per il nostro paese. Le auguriamo ancora tanta serenità e salute, con profonda gratitudine per tutto ciò che rappresenta».

