Alta Marmilla, entro il 10 settembre le iscrizioni per il corso in lingua sardaA organizzare il Comune di Ales, ma è aperto anche ai residenti nelle vicinanze
Sono aperte le iscrizioni al corso in lingua sarda, inserito all’interno del progetto “Marmidda Arta in Lìngua sarda”. Il corso è organizzato dal Comune di Ales, in collaborazione con lo Sportello Linguistico dei Comuni dell’Alta Marmilla.
Il progetto è aperto, inoltre, anche ai residenti nei comuni di Albagiara, Assolo, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Pau, Ruinas, Sini, Usellus e Villa Verde.
Gli interessati, per poter partecipare, dovranno compilare il modulo di iscrizione e inviarlo via e-mail (indirizzo protocollo.ales@legalmail.it) entro il 10 settembre, o consegnarlo a mano all’operatore dello Sportello linguistico il lunedì e venerdì mattina dalle 8 alle 14 nella sede del Comune di Ales. Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare lo sportello al numero 347/9382393 (anche tramite WhatsApp).