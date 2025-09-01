Sono aperte le iscrizioni al corso in lingua sarda, inserito all’interno del progetto “Marmidda Arta in Lìngua sarda”. Il corso è organizzato dal Comune di Ales, in collaborazione con lo Sportello Linguistico dei Comuni dell’Alta Marmilla.

Il progetto è aperto, inoltre, anche ai residenti nei comuni di Albagiara, Assolo, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Pau, Ruinas, Sini, Usellus e Villa Verde.

Gli interessati, per poter partecipare, dovranno compilare il modulo di iscrizione e inviarlo via e-mail (indirizzo protocollo.ales@legalmail.it) entro il 10 settembre, o consegnarlo a mano all’operatore dello Sportello linguistico il lunedì e venerdì mattina dalle 8 alle 14 nella sede del Comune di Ales. Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare lo sportello al numero 347/9382393 (anche tramite WhatsApp).

