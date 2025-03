I Comuni di Baradili, Baressa, Gonnosnò e Sini e la Cooperativa Sociale “Mosaico”, organizzano un ciclo di seminari intitolati "Alimentazione e Salute". Gli incontri rientrano all’interno della programmazione del progetto Intercomunale dedicato alla popolazione over 50.

I seminari saranno tenuti dalla dottoressa Valentina Urpi, biologa nutrizionista. Il via oggi, dalle 18.30 alle 19.30, nell'Aula Consiliare del Comune di Baressa con l’argomento "I principi alimentari". Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 20 marzo, sempre dalle 18.30 alle 19.30, nell’aula Consiliare del Comune di Sini, con l’incontro "Come siamo fatti?"

Ad aprile, eventi a Gonnosnò, con l’argomento “Patologie dell'apparato gastrointestinale", e a Baradili con "La spesa intelligente". Potranno partecipare tutti gli iscritti al corso. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi presso gli uffici comunali dei paesi aderenti.

