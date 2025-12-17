«Non ne posso più», scrive sui social la titolare Barbara Lecca, pubblicando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Ennesimo furto al distributore Isola Gas, all’ingresso di Capoterra.

Nel mese di ottobre erano stati messi a segno due colpi, con bottino da migliaia di euro.

E un altro furto è avvenuto la scorsa notte: dalle immagini delle telecamere si vedono tre malviventi in azione, tutti con il volto travisato. Parcheggiano l’auto vicino all’ingresso dell’esercizio commerciale, uno lo sfonda a calci e poi i tre escono con la refurtiva.

L’auspicio è che con le telecamere si riescano ad individuare i ladri.

