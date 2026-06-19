Anche ad Ula Tirso si è insediata la nuova Giunta comunale guidata da Antonello Piras che già in passato aveva indossato la fascia tricolore.

Dopo aver giurato il primo cittadino ha presentato la squadra che lo affiancherà. Come sua vice ha scelto Eleonora Dore, alla quale è stato affidato anche l’assessorato a Cultura, Pubblica istruzione, sviluppo e valorizzazione del territorio, politiche giovanili.

Matteo Masones è l’assessore ai Servizi sociali e sanitari e Protezione civile, mentre Alessandro Zoccheddu ha avuto l’assessorato a Lavori pubblici, urbanistica, agricoltura e strade rurali.

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a Bilancio e tributi, Benessere animale, Personale e Affari generali. La scelta è stata inoltre di affiancare agli assessori i consiglieri ai quali il sindaco ha affidato la delega per alcuni settori.

In particolare, Antonio Calabrese si occuperà di Patrimonio e verde pubblico, Maria Laura Concudu di Sport, Politiche giovanili, Pari opportunità, Antonio Cossu di Manifestazioni ed Eventi, Tradizioni popolari.

Ed ancora Monica Loi di Turismo, Attività produttive e Commercio e supporto Bilancio e tributi, Davide Marongiu farà da supporto alla Protezione Civile e per la Sicurezza urbana, Alberto Pala seguirà Comunicazione istituzionale, Innovazione tecnologica e Digitalizzazione, Decoro urbano. Infine, Giuseppina Pischedda seguirà Agricoltura e Promozione enogastronomica.

Alessia Orbana

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