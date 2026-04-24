A Oristano la finalissima regionale di “Miss Italia”Ancora da definire la cornice: tra le ipotesi piazza Eleonora d’Arborea e piazza Roma con la Torre di Mariano, scenari simbolici del centro storico
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Oristano si prende i riflettori e si prepara a una notte da protagonista: il 29 agosto ospiterà la finalissima regionale di Miss Italia 2026, tappa decisiva che incoronerà Miss Sardegna e spalancherà le porte alla fase nazionale. La scelta, approvata dalla Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Sanna su proposta dell’assessore al Turismo Simone Prevete, punta a rafforzare l’immagine della città nel circuito dei grandi eventi.
In passerella le finaliste provenienti da tutta l’isola, tra sfilate e spettacoli pensati per valorizzare identità e tradizioni. Spazio anche ad artigiani, associazioni e artisti locali, con un focus sul costume tradizionale oristanese. Ancora da definire la cornice: tra le ipotesi piazza Eleonora d’Arborea e piazza Roma con la Torre di Mariano, scenari simbolici del centro storico.
«Ospitare la finalissima regionale di Miss Italia – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna – rappresenta un’importante opportunità di visibilità per la città. Portiamo a Oristano un evento capace di attrarre pubblico e attenzione mediatica, valorizzando al tempo stesso la nostra identità culturale e le nostre eccellenze».
«Abbiamo voluto fortemente questo appuntamento – aggiunge l’assessore Simone Prevete – che proietta Oristano sul palcoscenico nazionale. La finalissima rappresenta un’occasione concreta per promuovere Oristano attraverso un format riconosciuto a livello nazionale. Sarà uno spettacolo di qualità, costruito in sinergia con il territorio e con l’obiettivo di lasciare un segno».