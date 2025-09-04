A Oristano il mercatino dei libri scolastici usati per aiutare le famiglieDal 9 settembre nella nuova sede del Circolo Bocciofilo di Via Cagliari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Consulta Giovani di Oristano annuncia la IX edizione del Mercatino del Libro Scolastico Usato, che ripartirà dal 9 settembre nella nuova sede del Circolo Bocciofilo di Via Cagliari. L'iniziativa è nata per aiutare le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici, che hanno prezzi sempre più alti.
Il mercatino sarà aperto dalle 18:00 alle 20:00. I libri saranno in adozione sia per la consegna che per la scelta presso gli istituti superiori di Oristano. I libri di tutte le materie saranno riconsegnati ai proprietari, e in caso di mancato ritiro saranno destinati in beneficenza.
Il presidente Simone Crobu dichiara: "Un evento atteso che aiuta concretamente le famiglie ad affrontare i costi dei testi scolastici".
La consegna dei libri è prevista per il 9, 10 e 16 settembre; la scelta invece il 17 e 18 settembre, mentre la restituzione il 22 e 23 settembre.
Il mercatino è stato possibile grazie al sostegno dell'Amministrazione Comunale, all'Assessore alle Politiche Giovanili Antonio Franceschi e all'Assessora ai Servizi Sociali Carmen Murru.