Mentre stava guidando, si è reso conto che il suo suv aveva preso fuoco ed è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che venisse completamente divorato dalle fiamme: l’incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri lungo la strada statale 389, vicino al bivio per Villagrande.

Illeso il conducente, un uomo residente a Villagrande, che si è fermato in una piazzola di sosta. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Il mezzo, un’Alfa Romeo Stelvio, è andato distrutto. Sulla statale è arrivato anche un equipaggio della polizia stradale di Lanusei, coordinato dall’ispettore Fausto Loddo, che ha avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti e accertare le cause dell’incendio.

L’ipotesi privilegiata dagli investigatori sarebbe quella accidentale, con le fiamme forse innescate da un malfunzionamento nel vano motore.

