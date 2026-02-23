Pescatori morti in Ogliastra, sub e Rov in azione per la ricerca dei corpiLa Guardia costiera torna nel mare davanti a Santa Maria Navarrese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono riprese questa mattina le ricerche dei corpi di Antonio Morlè e Enrico Piras, i due pescatori morti nel naufragio del peschereccio Luigino avvenuto l’11 febbraio nel mare di Santa Maria Navarrese.
Le condizioni meteomarine, dopo settimane di piogge e tempesta, sono considerate ottimali.
Al lavoro ci sono gli uomini del quarto nucleo sommozzatori della Guardia Costiera di Cagliari, che effettueranno il monitoraggio del fondale anche mediante l’utilizzo del Rov, il drone sottomarino.
(Unioneonline/E.Fr.)