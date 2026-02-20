Baunei, ultracentenario va in Comune con l’Apixedda: «Mi serve la carta d'identità elettronica»Pietro Cabras, nato ad agosto del 1925, non voleva farsi trovare impreparato in vista della scadenza dei documenti cartacei prevista per l’estate
Non voleva arrivare all’ultimo momento, fissato per il 3 agosto 2026, quando le carte d’identità cartacee saranno considerate scadute. Così è salito a bordo della sua Ape Piaggio ed è andato in Comune per il rinnovo.
La solerzia di Pietro Cabras è stata resa di dominio pubblico sui canali social ufficiali del Comune di Baunei perché c’è una particolarità: il cittadino che si è presentato allo sportello è nato il 13 agosto del 1925 e viaggia verso i 101 anni.
«Zio Pietro, cent’anni compiuti da qualche mese», si legge, «si è messo in regola con la nuova normativa, ricordandoci – soprattutto a chi ancora non l’avesse fatto – che tutte le carte di identità cartacee in circolazione scadranno tassativamente il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento e non sarà più possibile richiederne l’emissione, nemmeno in caso di urgenza».
(Unioneonline)