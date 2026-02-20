Non voleva arrivare all’ultimo momento, fissato per il 3 agosto 2026, quando le carte d’identità cartacee saranno considerate scadute. Così è salito a bordo della sua Ape Piaggio ed è andato in Comune per il rinnovo.

La solerzia di Pietro Cabras è stata resa di dominio pubblico sui canali social ufficiali del Comune di Baunei perché c’è una particolarità: il cittadino che si è presentato allo sportello è nato il 13 agosto del 1925 e viaggia verso i 101 anni.

«Zio Pietro, cent’anni compiuti da qualche mese», si legge, «si è messo in regola con la nuova normativa, ricordandoci – soprattutto a chi ancora non l’avesse fatto – che tutte le carte di identità cartacee in circolazione scadranno tassativamente il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento e non sarà più possibile richiederne l’emissione, nemmeno in caso di urgenza».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata