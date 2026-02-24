Sul fondo del mare l’ombra del peschereccio Luigino: le correnti ostacolano i sommozzatoriIl sonar individua una sagoma in profondità nel mare di Santa Maria Navarrese: è a 100 metri dal luogo dell’affondamento costato la vita ad Antonio Morlè e Enrico Piras
Sul fondo del mare davanti a Santa Maria Navarrese è stata individuata una "figura”: potrebbe essere il motopesca Luigino, affondato l’11 febbraio portando con sé la vita del comandante Antonio Morlè, 53 anni, e di Enrico Piras di 63, entrambi di Tortolì, che era a bordo per dare una mano durante una battuta di pesca. Il loro corpi non sono ancora stati trovati.
Il relitto potrebbe essere stato individuato dalla Guardia costiera grazie a un side scan sonar, che scandaglia il fondale attraverso l’emissione di onde acustiche: è a un centinaio di metri a sud dal punto di affondamento. Ma per avere certezze saranno necessarie ulteriori verifiche.
Le operazioni condotte dalla Capitaneria di Cagliari sono però rese difficili da forti correnti marine, che ostacolano i sommozzatori.
