Perdasdefogu, Vittorio Spanu compie 106 anniIl nonnino superlongevo è stato festeggiato nella casa di riposo Letizia
I pasticcini rituali, gli applausi e l’affetto che da sempre lo accompagna. Vittorio Spanu ha festeggiato i 106 anni nella casa di riposo Letizia di Perdasdefogu dove vive da tempo.
Il nonnino ha 11 nipoti e 18 pronipoti. Ha lavorato per tutta la vita nelle campagne, la cura dell’orto è sempre stata una delle sue passioni insieme al gioco delle carte.
Alcuni anni fa Zio Vittorio insieme ad altri otto suoi compaesani è stato tra i protagonisti di Guinness world record. Perdasdefogu era divenuto il paese con la più alta concentrazione di centenari al mondo.