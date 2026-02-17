Perdasdefogu, il vento sradica la croce in cima alla torre campanaria: intervengono i vigili del fuocoDopo le violenti raffiche l’installazione rischiava di precipitare nella piazza sottostante
La croce in cima al campanile della chiesa di San Pietro era stata sradicata dal vento, la scorsa settimana, a Perdasdefogu. Rimasta in bilico, è stata rimossa oggi pomeriggio dai vigili del fuoco di Tortolì. Rischiava di cadere sulla pizza sottostante.
L’intervento è stato portato a termine grazie all’ausilio di tecniche Saf e dell’autoscala proveniente dal comando di Nuoro.
Gli stessi vigili del fuoco hanno operato anche nei pressi del cimitero per tagliare alcuni rami pericolanti.
In mattinata analogo intervento anche nell’area parcheggi dell’Intermare di Arbatax.