Lanusei, giura una nuova avvocata: è Laura Schirru, di TortolìLa 133esima iscritta all’ordine presieduto da Vito Cofano
Laura Schirru ha prestato giuramento al Tribunale di Lanusei. Classe 1997, di Tortolì, è la nuova avvocata del Foro. Laurea in Giurisprudenza a Sassari, ha svolto il praticantato nello studio della collega Sabina Biancu. È la 133esima iscritta all’Ordine presieduto da Vito Cofano.
«In un piccolo Foro come il nostro, l'ingresso di una nuova giovane collega non è soltanto un atto formale ma un momento che rafforza il senso di appartenenza e di responsabilità», ha detto Cofano, al termine della cerimonia che si è svolta stamattina al palazzo di giustizia di via Marconi.