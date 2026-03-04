Aveva compiuto 103 anni da poco più di due mesi, Adelia Belci, la nonnina record di Santa Maria Navarrese scomparsa, ultracentenaria della Blue Zone Ogliastrina che però della Blue Zone ogliastrina non era originaria, visto che era nata a Pola, in Istria - quando l’Istria era ancora italiana - il 21 dicembre 1922. Un’istriana diventata sarda, un po’ sassarese e un po’ ogliastrina, per amore, oltre ottant’anni fa.

Perché Adelia in Sardegna era arrivata nel 1945, al termine di un viaggio avventuroso, alla fine della Seconda Guerra mondiale, seguendo il marito baunese Vincenzo Griva, conosciuto a Pola, dove lui, militare imbarcato in un sommergibile della Marina Italiana, era di stanza all’Arsenale Militare.

Negli anni della guerra Adelia e Vincenzo hanno vissuto e superato insieme tutte le difficoltà del periodo bellico e i due raccontavano sempre di quel giorno in cui lui, in quanto soldato italiano, in occasione di un rastrellamento, fu incolonnato insieme ad altri commilitoni per essere avviato a un campo di concentramento tedesco. Grazie alla prontezza di Adelia, che fece trovare una bicicletta pronta per l’uso dietro il treno sul quale i militari stavano salendo, Vincenzo riuscì a fuggire. Trasferitasi a guerra finita a Sassari (dove il marito lavorava) insieme alla prima figlia nata in Istria, Adelia ha sempre fatto ritorno a Baunei per mettere al mondo i figli, che alla fine saranno sei in tutto.

Vedova dal 1977, anno della morte del marito, la nonnina istriana-sarda ha potuto contare in vecchiaia sulla compagnia di tredici nipoti e dieci pronipoti, che hanno potuto ammirarla in buona forma anche da ultracentenaria, visto che alla veneranda età di 101 anni è stata tra i protagonisti di un documentario televisivo a tema “Centenari e Ultracentenari”, prodotto da una TV inglese, in occasione del quale aveva provveduto personalmente a preparare e cucinare gnocchi per tutta la troupe.

