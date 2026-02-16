Dieci, come gli anni trascorsi dall’ultima edizione. Sei, come i carri allegorici che hanno sfilato tra le vie del paese. Sono i due numeri portanti del Carnevale di Lotzorai che si è celebrato nel centro costiero.

Scherzi, maschere e coriandoli, per una festa goliardica che ha ha avuto come epicentro piazza Repubblica. Oltre al carro di casa, hanno preso parte alla sfilata quelli di Bari Sardo, Tortolì e Cardedu. In più, a far lievitare il divertimento, scandito da decibel alle stelle, hanno partecipato gruppi in maschera.

Una festa anche per tantissimi bambini e le loro famiglie. I carristi di Lotzorai hanno avuto il merito di organizzare il Carnevale dopo dieci anni con la collaborazione dell’associazione Milleidee. «La sfilata ha avuto un grande successo», è il commento degli organizzatori che cristallizza l’edizione della rinascita.

