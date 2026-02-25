Una comunità in festa per un momento speciale. La parrocchia di Sant’Andrea ha celebrato gli 80 anni di don Piero Crobeddu, dal 2015 guida spirituale della comunità religiosa più popolosa di Tortolì. Per il sacerdote, originario di Tertenia ma nativo di San Vito, i collaboratori parrocchiali, insieme alle associazioni e ai comitati religiosi, hanno organizzato una festa a sorpresa in oratorio. Al termine della messa vespertina di oggi, celebrata dallo stesso don Piero insieme al diacono Mario Pinna e allietata dal coro Santa Teresina e dalle launeddas di Gianfranco Meloni, che ha suonato in occasione della distribuzione dell’Eucarestia lasciando di stucco don Piero, si è aperto il momento di convivialità nei locali adiacenti la chiesa.

Visibilmente commosso il sacerdote, sorpreso dall’organizzazione dell’evento passata in sordina. In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente il vicesindaco Irene Murru che ha ringraziato il pastore d’anime per la costante disponibilità e presenza tra la gente nella comunità. Durante la festa, don Piero, che da anni ha assunto il titolo di monsignore, essendo stato vicario diocesano ai tempi del vescovo Antioco Piseddu, ha tagliato due torte, condivise con gli ospiti, e ha ricevuto in dono un computer di ultima generazione.

© Riproduzione riservata