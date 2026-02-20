Notti di fuoco nel quartiere di Monte Attu. Gli incendiari sono entrati in azione in via Fleming, parallela di viale Pirastu, la strada che dalla periferia ovest apre verso la strada statale 198, in direzione Villagrande.

Gli autori del raid hanno preso di mira la Fiat Multipla di un operaio e le fiamme si sono propagate su un’Alfa Romeo Giulietta di un ragazzo che abita sulla stessa via. Per domare il rogo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino raggiunte sul posto da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Lanusei. Finora gli elementi raccolti dagli inquirenti non permettono di fare luce sull’accaduto.

I militari non hanno neppure l’assistenza dei filmati perché il tratto in cui è avvenuto l’attentato non è videosorvegliato. Tuttavia, i carabinieri stanno raccogliendo alcune testimonianze per cercare di risalire agli autori del raid.

