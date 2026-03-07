Tertenia perde l’autonomia scolastica: la comunità scende in piazzaIl paese ogliastrino si mobilita contro l’accorpamento a Bari Sardo
Manifestazione a Tertenia, Comune ogliastrino che ha perso l’autonomia scolastica, con il conseguente accorpamento a Bari Sardo. Una decisione che ha suscitato le proteste della comunità, scesa in piazza per esprimere tutta la sua contrarietà contro una decisione che riguarda 364 alunni tra infanzia, medie e elementari.
«Diciamo no all’arretramento dello Stato nel territorio. Non si può parlare di spopolamento e poi portare via i servizi dal territorio», ha spiegato il sindaco Giulio Murgia, presente alla mobilitazione.