I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un 27enne di origine algerina, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

L’intervento dei militari è scattato nel tardo pomeriggio di ieri presso la spiaggia del Poetto, a seguito della segnalazione di un turista lombardo a cui era stato poco prima sottratto lo zaino contenente vari effetti personali e dispositivi, tra cui uno smartphone.

A “tradire” il ladro è stato proprio lo smartphone: i militari lo hanno infatti localizzato grazie al sistema Gps, rintracciando così il responsabile, a bordo di un autobus di linea, in via Bonaria.

La refurtiva è stata così recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre l’uomo fermato è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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