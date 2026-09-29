Il tetto ai prezzi dei carburanti è partito tra code e primi ribassi. L’iniziativa di Eni ed Enilive coinvolge, insieme agli sconti di Ip, 4.100 impianti in tutta Italia. Ma in Ogliastra la musica è diversa. A Tortolì tutti aspettavano con ansia l’applicazione dello sconto alla stazione di servizio Eni di via Monsignor Virgilio, ma prezzo di 2,19 euro, suggerito dalla compagnia, per un litro di gasolio nemmeno l’ombra. Tanto è vero che un numero elevato di automobilisti avrebbe voluto fare il pieno al distributore marchiato Eni, salvo poi scoprire una volta in fila che quel prezzo tanto sbandierato non è in vigore alla colonnina.

Oggi è stato lo stesso gestore a chiarire i motivi, affiggendo un cartello all’ingresso della cabina. «Si informano i gentili clienti - recita la nota - che lo sconto comunicato pubblicamente da Eni non potrà essere applicato con immediata decorrenza sui prodotti attualmente in giacenza. Tale ritardo è dovuto al fatto che le scorte attuali sono state acquistate in base ai listini precedenti. L’applicazione dei nuovi prezzi avverrà non appena verrà esaurito l’attuale stock. Si segnala, inoltre, che Eni non ha fornito alcuna comunicazione preventiva a noi gestori».

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