È Francesco Boccuti il nuovo direttore dell’Intermare. Studi alla Queen Mary University di Londra, Boccuti è un manager di Saipem con esperienza pluriennale nella gestione di cantieri e nella fabbricazione offshore.

Lavora nella multinazionale da una ventina d’anni, ricoprendo ruoli di responsabilità sempre più crescenti.

Succede ad Alessandro Castagna che, negli ultimi anni, è stato figura di riferimento che ha coordinato e gestito le attività e gli investimenti dello stabilimento di via Lungomare, l’ultima grande azienda del territorio dove, oltre a un centinaio di dipendenti diretti, gravitano frotte di maestranze in carico a imprese con sede sia in Ogliastra, nel resto della Sardegna ma anche sulla Penisola.

Durante la direzione di Castagna, all’Intermare è stato realizzato un jacket da 7.500 tonnellate per un’altezza di 135 metri e una base quadrata di 2.500 metri quadrati destinato al largo della Romania, in aperto Mar Nero, per integrare il progetto Neptun Deep Gas Development.

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