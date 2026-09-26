Grave incidente sulla strada provinciale 27, tra Tortolì e Villagrande. Coinvolte una macchina e una moto che si sono scontrate.

L’auto, finita fuori strada dopo l’impatto, ha preso fuoco. Ferito un centauro di 25 anni, trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari con politraumi. Illeso il conducente ellauto.

L’incidente è accaduto poco prima delle 11 di oggi. Sul posto l’elicottero dell’Areus Echo Lima 3, arrivato da Elmas, forze dell’ordine, vigili del fuoco di Tortolì e ambulanze, tra cui la medicalizzata e l’infermieristica della Croce verde di Tortolì. Sulla Provinciale il traffico è rimasto congestionato a lungo.

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