Nuova SS 125, Osini dà il via libera al progetto definitivo della Tertenia-San PriamoIl consiglio comunale approva il lotto strategico gestito da Anas
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Via libera del consiglio comunale di Osini al progetto definitivo della nuova SS 125 Tertenia-San Priamo, 1° Lotto – 2° Stralcio. Nella seduta del 15 settembre 2026, l’assemblea ha preso atto dell’esito positivo della conferenza di servizi del 28 luglio e approvato il progetto (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).
Il piano rientra tra gli interventi strategici sulla rete viaria statale della Sardegna ed è sottoposto al regime commissariale, mentre Anas è il soggetto attuatore e stazione appaltante.
La conferenza ha espresso un orientamento favorevole alla realizzazione dell’opera, ma con diverse prescrizioni e condizioni che dovranno essere recepite nella progettazione esecutiva e comunque prima dell’avvio dei lavori. Un aspetto particolare riguarda alcune aree del territorio di Osini interessate dal tracciato e gravate da usi civici a favore della collettività di Villagrande Strisaili. La deliberazione è stata approvata con 6 voti favorevoli e un’astensione, quella del consigliere Attilio Piras.
(Unioneonline/En.Ne.)