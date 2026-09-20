Un giovane di 21 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stato colto da un malore nelle acque di Cala Gonone, davanti alla spiaggia di Palmasera, sulla costa orientale della Sardegna.

Il ragazzo, di nazionalità straniera, lavorava come stagionale in un villaggio turistico della zona. Dopo pranzo si è immerso in mare per fare un bagno e mentre nuotava si è sentito male.

È stato riportato a riva dei presenti sulla spiaggia e sono stati chiamati i soccorsi. Gli operatori del 118, intervenuti anche con l'elicottero dell'Areus, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per verificare i fatti.

(Unioneonline)

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