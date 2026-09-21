Incidente sulla Provinciale 27, all'altezza di Tricarai, a valle di Villagrande. Intorno alle 17 di oggi, una Lancia Ypsilon è uscita fuori strada. Coinvolte due donne: una è grave. Quest'ultima, dopo che i vigili del fuoco di Tortolì l'hanno estratta dalle lamiere, è stata trasportata a bordo di Echo Lima 1 dell'Areus all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Le sue condizioni sono critiche. Sul posto, oltre agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per favorire i soccorsi.

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