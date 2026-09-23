Ha provocato disagi al traffico e parecchia apprensione, l'incendio divampato intorno alle 14 di oggi che ha distrutto un'auto in transito lungo la circonvallazione a valle di Lanusei.

Subito si è attivato il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco del vicino distaccamento per procedere allo spegnimento del rogo e a evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.

Sul posto presenti anche agenti della polizia locale per la gestione del traffico e la Forestale.

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