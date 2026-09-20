Erano entrate in acqua per raggiungere l’Isolotto d’Ogliastra ma la corrente di grecale ha impedito loro di rientrare a riva. Non vedendole rientrare, i parenti delle due turiste cagliaritane, ospiti del campeggio Le Cernie di Lotzorai, hanno chiesto aiuto alla Guardia costiera.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi e per soccorrere le due donne è dovuta intervenire la motovedetta. Il personale di Circomare, coordinato dal capitano di fregata Mattia Caniglia, ha lasciato il porto raggiungendo in pochi minuti le acque antistanti l’Isolotto d’Ogliastra.

Individuate tra le onde, le due donne sono state caricate a bordo e riaccompagnate a riva dove il loro arrivo è stato salutato con un sospiro di sollievo dai parenti e da un gruppo di bagnanti che ha seguito con apprensione le operazioni di recupero.

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