Incidente all’uscita ovest di Tortolì, sulla rampa che dall’ex strada statale 198 porta all’Orientale. Intorno alle 8.30 di oggi un autoarticolato, che aveva appena imboccato il tratto in salita, ha perso dal rimorchio una grossa trave in ferro che è scivolata sull’asfalto.

Solo per un caso non c’erano auto dietro il tir. Il traffico all’uscita ovest di Tortolì in direzione Olbia è momentaneamente bloccato.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata