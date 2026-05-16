Pneumatici per mezzi pesanti, sedie di plastica, raccordi per impianti idraulici e fognari. C'erano anche questi rifiuti fra i 6 quintali recuperati dai fondali della darsena del porto di Arbatax.

Li hanno estratti ieri mattina, dopo 40 minuti di immersione, i volontari durante una giornata ecologica nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’organizzazione di tutela ambientale Save My Ocean con la collaborazione di un’associazione locale di diving, il Circolo nautico di Arbatax, il Comune e l’Ufficio circondariale marittimo diretto dal tenente di vascello Mattia Caniglia.

L’iniziativa, che ogni anno segna l’inizio della stagione estiva e rientra in un più ampio piano programmato lungo il litorale, mette in rilievo la tutela dell’ambiente marino e costiero, tematica affrontata dal personale della Guardia costiera e da Save My Ocean.

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