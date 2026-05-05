Quattro mesi, in continuazione con una condanna a 4 anni e 2 mesi già passata in giudicato, per aver prelevato denaro dai suoi assistiti: è la nuova pena inflitta questa mattina a Roberta Barabino, ex amministratrice di sostegno di Oliena difesa dagli avvocati Gianluca Sannio e Antonio Secci. Secondo l’accusa, avrebbe effettuato complessivamente 121 prelievi utilizzandoli per spese personali da due distinti conti correnti, 74 in un caso e 47 nell’altro, ai danni di due persone seguite negli anni.

Per questi fatti erano stati richiesti 4 anni di reclusione, ma il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ha disposto la condanna a 4 mesi in continuazione.

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