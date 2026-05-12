A partire da domani Anas eseguirà l’installazione delle reti paramassi sulla strada statale 125 “Orientale Sarda” a Urzulei.

Lo rende noto la stessa Anas: «I lavori – si legge in una nota - sono stati avviati al fine di proteggere i versanti rocciosi e sono finalizzati alla mitigazione del rischio di frane. Gli interventi fanno parte di un piano del valore di circa 4 milioni di euro e prevedono l’istallazione di 12 dispositivi per un’estensione complessiva di 600 metri tra il km 178 e il km 181».

Le operazioni «avranno una durata di circa 20 giorni e saranno effettuate con il supporto dell’elicottero. Richiederanno, in diverse fasi, la temporanea chiusura della statale per intervalli non superiori a 20 minuti».

(Unioneonline)

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