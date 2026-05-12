I ragazzi della scuola Primaria di Lanusei, nelle vesti di Cherry Kids, hanno partecipato alla sfortunata gara casalinga del Cagliari contro l’Udinese. Per tutta la partita hanno incitato i rossoblu con gli slogan di tifo positivo già testati in occasione dell’ultima gara interna del Lanusei Calcio. Anche Palestra si è concesso agli autografi e alle foto con i piccoli tifosi.

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