Lanusei
12 maggio 2026 alle 11:20
I Cherry Kids dal Lixius alla Domus per una lezione di tifo positivoI giovani supporter del Lanusei hanno assistito alla gara persa dai rossoblu contro l’Udinese
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I ragazzi della scuola Primaria di Lanusei, nelle vesti di Cherry Kids, hanno partecipato alla sfortunata gara casalinga del Cagliari contro l’Udinese. Per tutta la partita hanno incitato i rossoblu con gli slogan di tifo positivo già testati in occasione dell’ultima gara interna del Lanusei Calcio. Anche Palestra si è concesso agli autografi e alle foto con i piccoli tifosi.
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