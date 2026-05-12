Il Pd ricomincia da zero. O almeno ci prova. Lunedì, alla chiusura dei termini nella sede di Tortolì è pervenuta un’unica candidatura alla carica di segretario provinciale dell’Ogliastra, quella di Francesco Mattia Mascia, 30 anni di Tortolì, figlio di Paola Murru, compianto presidente del Tribunale. La Commissione congressuale provinciale, guidata da Domenico Murgioni, preso atto della documentazione trasmessa e verificatane la regolarità e completezza, ha deliberato l’accoglimento della candidatura. Ora il candidato affronterà l’iter previsto dal percorso congressuale.

Le incognite riguardano le tensioni scaturite dalle elezioni per la segreteria del maggio 2024 e la battaglia legale portata avanti da Matteo Stochino contro l’elezione di Ivan Puddu che ha portato alla decisione del Tribunale di Lanusei del 27 agosto di sospendere cautelarmente l’efficacia del procedimento congressuale e di tutti gli atti successivi. Da allora il Pd è in un limbo in attesa della decisione nel merito, fissata per settembre.

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